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Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024?

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2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile 15 tatil uzatıldı mı? Sorusu başta olmak üzere Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? Gibi sorular gündeme geldi. Peki, Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024?

Okullar 1 ay tatil mi? Sorusu, gündeme gelen iddiaların ardından araştırılıyor ve merak ediliyor. Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sorusu, dönem sonunun gelmesinin ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte ve özellikle öğrenciler, veliler tarafından araştırılmakta olan konular arasında yer alıyor. Peki, Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024?

OKULLAR 1 AY TATİL Mİ?

15 Tatil, karnelerin 19 Ocak Cuma günü dağıtılmasıyla başlayacak. Öğrenciler, 22 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek ve 5 Şubat'ta yeniden derslere başlayacaklar. Henüz sosyal medya üzerinde yer almakta olan 15 tatil 1 aya uzatılacak iddialarına ilişkin bir Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iddiaların asılsız olduğu ve 15 tatil yani sömestr tatilinin 15 gün şeklinde uygulanacağı bilinmektedir. Buna göre 15 tatil uzatılmamıştır. Okullar bir ay tatil olacak iddialarının asılsız olduğu bilinmektedir.

Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024?

ARA TATİL UZADI MI, KAÇ GÜN OLDU?

15 tatil olarak bilinmekte olan ara tatil, 15 gün şeklinde uygulanacaktır. Ara tatilin uzaması gibi bir durum henüz söz konusu değildir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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