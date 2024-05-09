Okul müdürünü öldüren Iraklı öğrenciyi savundu! Sevan Nişanyan kimdir? Atatürk'e neden hakaret etti?

İstanbul Eyüpsultan'daki bir lisede okul mdürü İbrahim Oktugan'ın eski öğrencisi tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, yazar Sevan Nişanyan skandal bir paylaşımda bulundu. Sevan Nişanyan kimdir? Atatürk'e neden hakaret etti?

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da Y.K. isimli Irak asıllı öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla vurarak öldürdü. Öğrenci nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVAN NİŞANYAN ATATÜRK'E NEDEN HAKARET ETTİ?

Olay Türkiye'nin yüreğini yakarken yazar Sevan Nişanyan'dan skandal bir paylaşım geldi. Öğretmenini vuran öğrenciyi savunan Nişanyan, öldürmenin bir yöntem olabileceğini iddia etti.

'11 yıllık okul hayatımda belki 60 öğretmen tanıdım. En az yirmisi kompleksli, sadist, cahil, içten pazarlıklı p*ştlardı. Birini dahi imha etmeye cesaretim yetmediği için hep kendimi suçlarım. Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum." dedi.