Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte hem öğrenciler hem de veliler, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların ne zaman açılacağına ve kayıt süreçlerinin hangi tarihlerde başlayacağına dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Özellikle okul kayıtlarıyla ilgili detaylar, pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Okul kayıtları ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Okul kayıtları ne zaman başlayacak? 2025 okul kayıtları nereden yapılıyor?

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yapılan hazırlıklar kapsamında, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS sistemine dayalı olarak otomatik şekilde tamamlandı. Velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan gerçekleştirilen bu süreçte, öğrencilerin ikamet adreslerine en uygun okullara yerleştirme işlemleri yapıldı. Bununla birlikte, ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için şube ve sınıf atamaları henüz tamamlanmadı. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda, bu öğrencilerin hangi şubelerde eğitim alacakları, ağustos ayının ikinci haftasında okul yönetimleri tarafından yapılacak kura ya da planlama çalışmalarıyla netlik kazanacak. Bu süreçte şube dağılımları; öğrenci sayısı, fiziki şartlar ve öğretmen kadrosu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi yapılan bu hazırlıklarla birlikte, öğrencilerin sorunsuz bir şekilde ders başı yapmaları hedefleniyor. Velilerin ise şube bilgilerine ve ilgili detaylara okulun ilan edeceği tarihlerde ulaşması bekleniyor.

KAYIT SÜRESİNCE VELİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR ŞUNLARDIR;

Kayıt tarihlerini yakından takip etmek.

E-okul sistemine giriş yaparak gerekli bilgileri güncellemek.

Uyum haftası için gerekli hazırlıkları yapmak.

Mernis adres bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci için yeni bir başlangıç anlamı taşıyacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, ders zili 6 Eylül Pazartesi sabahı çalacak ve öğrenciler sınıflarına geri dönecek. Uzun bir yaz tatilinin ardından başlayacak olan yeni dönem, hem öğrenciler hem de öğretmenler için yoğun bir hazırlık sürecini de beraberinde getiriyor. Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde eğitim kurumları bu tarihte kapılarını açacak ve 2025-2026 yılına resmen adım atılmış olacak.