Oktay Ertuğrul kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Oktay Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Oktay Ertuğrul biyografisi!

Oktay Ertuğrul, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Oktay Ertuğrul kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Oktay Ertuğrul biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Oktay Ertuğrul kimdir? Oktay Ertuğrul kaç yaşında, nereli? Oktay Ertuğrul biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

OKTAY ERTUĞRUL KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Oktay Ertuğrul, Türk Halk Müziği alanında tanınmış bir sanatçıdır. Elazığ'ın Aydınlar Hedi Köyü'nden olan Ertuğrul, çocukluk yıllarını burada geçirmiştir. Müzik eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda devam eden sanatçı, mezuniyetinin ardından TRT'nin sanatçısı olmuştur.

Oktay Ertuğrul'un müzik kariyerinde önemli adımlar attığı 2007 yılında "Lirik" ve 2013 yılında "Sır" isimli albümleri, müzik dünyasında kendine yer bulmasını sağlamıştır.