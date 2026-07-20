Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu

İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından düzenlenen kupa seremonisinde kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde madalyasını boynuna takan Lamine Yamal'ın, önünden geçen ABD Başkanı Donald Trump'a doğru attığı bakışlar dikkat çekti. Trump ise kadrajda ön tarafa doğru ilerlerken görüntülendi.

MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI

Kupa töreninden servis edilen bu görüntü, farklı platformlarda çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, Yamal'ın yüz ifadesiyle ilgili binlerce yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar genç yıldızın bakışlarını şaşkınlık olarak yorumlarken, bazıları ise görüntüyü mizahi paylaşımlara dönüştürdü. Video, Dünya Kupası finalinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

ŞAMPİYONLUĞUN ÖNÜNE GEÇEN GÖRÜNTÜLERDEN BİRİ OLDU

İspanya'nın 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından yaşanan kutlamalarda birçok unutulmaz an yaşanırken, Lamine Yamal ile Donald Trump'ın aynı karede yer aldığı bu görüntü de gecenin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.