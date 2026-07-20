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Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu

Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu Haber Videosunu İzle
Yamal'ın Trump'a bakışı kupa törenine damga vurdu
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İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından düzenlenen kupa töreninde Donald Trump ile Lamine Yamal'ın yer aldığı görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Trump'ın önünden geçtiği sırada Yamal'ın yüz ifadesini yansıtan görüntü, dünya genelinde milyonlarca kez paylaşılırken en çok konuşulan videolardan biri oldu.

  • İspanya'nın Dünya Kupası zaferi kupa töreninde Lamine Yamal, ABD Başkanı Donald Trump'a doğru bakarken görüntülendi.
  • Yamal'ın Trump'a bakışını içeren video sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı ve binlerce yorum aldı.
  • Görüntü, Dünya Kupası finalinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından düzenlenen kupa seremonisinde kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde madalyasını boynuna takan Lamine Yamal'ın, önünden geçen ABD Başkanı Donald Trump'a doğru attığı bakışlar dikkat çekti. Trump ise kadrajda ön tarafa doğru ilerlerken görüntülendi.

MİLYONLARCA KEZ PAYLAŞILDI

Kupa töreninden servis edilen bu görüntü, farklı platformlarda çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, Yamal'ın yüz ifadesiyle ilgili binlerce yorum yapıldı.

Bazı kullanıcılar genç yıldızın bakışlarını şaşkınlık olarak yorumlarken, bazıları ise görüntüyü mizahi paylaşımlara dönüştürdü. Video, Dünya Kupası finalinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

ŞAMPİYONLUĞUN ÖNÜNE GEÇEN GÖRÜNTÜLERDEN BİRİ OLDU

İspanya'nın 16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından yaşanan kutlamalarda birçok unutulmaz an yaşanırken, Lamine Yamal ile Donald Trump'ın aynı karede yer aldığı bu görüntü de gecenin en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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