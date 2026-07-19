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Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti

Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti Haber Videosunu İzle
Oğuzhan Uğur nezarete girerken onu da teslim etti, tipi anında değişti
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un nezarethaneye girerken üzerinde taşıdığı kemer ve bağcık gibi eşyaların yanı sıra kullandığı saç protezini de prosedür gereği teslim ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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