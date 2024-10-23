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Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir?

Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli'nin taktığı
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Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan çağrısı siyasette yankı uyandırırken, Bahçeli'nin taktığı Oğuz Kağan mührü rozeti de dikkat çekti. Aksesuar tercihleriyle daha önce de gündeme gelen Bahçeli, bu kez rozet seçimiyle konuşuldu. Peki, Devlet Bahçeli'nin taktığı "Oğuz Kağan rozeti" nedir?

Oğuz Kağan rozeti nedir? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bebek katili Öcalan'a yönelik TBMM'de silah bıraktığını ilan etme çağrısı yaptığı konuşmada taktığı Oğuz Kağan rozeti dikkat çekti. Bahçeli'nin bu rozetle Türk birliğine vurgu yaptığı düşünülüyor. Oğuz Kağan rozeti ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

OĞUZ KAĞAN ROZETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Türk boylarının liderliğini üstlenen ve bu boyları bir araya getirerek Türk halkının tarih sahnesinde birleşmesinde önemli bir rol oynayan Oğuz Kaan'ın simgesi olan rozet, Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı sırasında yakasında dikkat çekti. Bahçeli, sembolik aksesuarlarıyla daha önce de gündeme gelmişti.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında şu ifadeleri kullandı; "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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