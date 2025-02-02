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Ogün Altıparmak öldü mü, neden öldü?

Ogün Altıparmak öldü mü, neden öldü?
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Türk futbolunun efsane isimlerinden Ogün Altıparmak öldü mü? Futbolseverler, eski milli futbolcunun sağlık durumu hakkında merak içinde. Ogün Altıparmak neden öldü?, Kaç yaşında vefat etti? gibi sorular sıkça soruluyor.

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulmaz oyuncularından biri olan Altıparmak'ın sağlık durumu hakkında pek çok kişi "Ogün Altıparmak öldü mü?", "Neden öldü?", "Kaç yaşında vefat etti?" gibi sorulara yanıt arıyor. Uzun yıllar Karşıyaka ve Fenerbahçe forması giyen, 1970-71 sezonunda Süper Lig Gol Kralı olan efsane futbolcu, aynı zamanda Türkiye Millî Takımı'nda da önemli başarılara imza attı. Peki, Ogün Altıparmak'ın sağlık durumu nasıl? Hayatta mı, vefat mı etti? İşte merak edilen tüm detaylar…

OGÜN ALTIPARMAK ÖLDÜ MÜ?

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Ogün Altıparmak 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, "Ogün abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

OGÜN ALTIPARMAK KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine Karşıyaka'da başlayan Altıparmak, 1963 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve burada uzun yıllar forma giymiştir. Özellikle 1970-1971 sezonunda 16 golle Süper Lig gol kralı unvanını elde etmiştir. Ayrıca, Türkiye millî futbol takımıyla 32 kez sahaya çıkarak 6 gol kaydetmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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