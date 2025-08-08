Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Haziran dönemi mesleki çalışma takvimini açıkladı. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı gelecek eğitim-öğretim yılı için de önem taşıyor. Eylül ayında başlayacak 2025–2026 dönemi öncesinde de benzer şekilde seminer haftası uygulanacak. Peki, Öğretmenler ne zaman başlayacak? Öğretmenlerin mesleki çalışmaları hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

1-5 EYLÜL ARASI UYUM EĞİTİMİ VAR

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.