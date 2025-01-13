Öğretmenler grevde mi? 13 Ocak öğretmenler neden grevde, ne oldu?

13 Ocak öğretmenler neden grevde? Bu sorunun yanıtı, eğitim çalışanlarının özlük haklarından çalışma koşullarına kadar pek çok başlıkta yaşadıkları sorunlarda gizli. Öğretmenler, daha iyi şartlar ve hak ettikleri değerin verilmesi için seslerini duyurmak adına grev kararı aldı. Öğretmenlerin grevi, hem eğitim sistemindeki yapısal sorunlara hem de öğretmenlerin hak mücadelesine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Peki, Öğretmenler grevde mi? 13 Ocak öğretmenler neden grevde, ne oldu? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER GREVDE Mİ?

Öğretmenler, 13 Ocak Pazartesi günü itibarıyla iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor. Memur maaşlarına yapılan %11,54 oranındaki zam oranını yetersiz bulan eğitim sendikaları, bu karara tepki göstermek amacıyla greve gitme kararı aldı.

Bu süreçte Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Anadolu Eğitim Sen ve TÖB Sen gibi çeşitli sendikalar, üyelerine iş bırakma çağrısında bulundu. Sendikalar, memur maaşlarının yeterli düzeye çıkarılması talebiyle geniş çaplı bir eylem düzenleyeceklerini açıkladı.

Grev duyurusu ise eğitim sistemindeki aksaklıklarla ilgili endişeleri de beraberinde getirdi. Sendikaların bu tepkisinin arkasında, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığı yönündeki eleştiriler bulunuyor. Öğretmenler ve kamu çalışanları, hayat standartlarını iyileştirecek bir zam talebinde bulunuyor.

13 OCAK MEMURLAR İŞ Mİ BIRAKACAK?

Memur sendikaları, maaş zammı oranını yetersiz bulduklarını ve taleplerinin karşılanmadığını belirterek, 13 Ocak tarihinde meydanlarda bir araya gelerek eylem yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, eğitim sendikalarına üye öğretmenler de iş bırakma kararı aldı ve 13 Ocak'ta tam gün derslere girmeyeceklerini açıkladı.