ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama süreci ve MEB'in tayin takvimi birçok öğretmen ataması bekleyenler tarafından araştırılıyor. 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

MAZERETE BAĞLI ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Öğretmen atamaları 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 17 Ocak 2025 itibarıyla görevlerinden ayrılma işlemlerine başlayabilecek.

Yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihlerine öncelik verilerek hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda, öncelik sırasıyla öğretmenlikte daha uzun süre görev yapmış olanlara ve öğretmenlik mesleğine daha erken başlayanlara tanınacaktır. Eşitlik hâlâ bozulmazsa, atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Yer değiştirme sonuçları "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacaktır. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve göreve başlama işlemleri, Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler çerçevesinde tamamlanacaktır.