ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme tayin sonuçlarını araştırıyor. 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınan ikinci il içi tayin başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) değerlendirmesinden sonra bugün erişime açılıyor. Her ilin müdürlükleri tarafından yayımlanacak olan yer değiştirme atama sonuçları, MEBBİS ekranında duyurulacak. Şu anda öğretmenler, il içi atama sonuçlarını sorgulamak için ekran başında büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi ikinci tayin sonuçları, 30 Temmuz Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEMSİS ekranı aracılığıyla açıklanacak. Bu tarihte, öğretmenler için büyük önem taşıyan il içi tayin sonuçlarını, https://mebbis.meb.gov.tr/ bu internet öğrenebilirsiniz.MEMSİS sisteminde yer alacak ve her öğretmen kendi atama durumunu buradan öğrenebilecek.