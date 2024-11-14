20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin 16.30 itibarıyla başladığını bildirdi. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklamada bulundu. Öğretmenler, atama tercihlerinin başlayıp başlamadığını merak ediyor. Sözleşmeli öğretmen alımları başladı mı? Sözleşmeli öğretmen alımları nasıl ve nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin 16.30 itibarıyla başladığını bildirdi. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Sürecin öğretmen adayları ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Tekin, "20 bin öğretmen atamamız için tercih sürecimiz başlıyor. Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16.00'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.