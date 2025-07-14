Öğretmen 2. il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılı yaz dönemi itibarıyla başvurularını tamamlayan öğretmenler, sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir heyecanla bekliyor. İl içi yer değişikliği başvuru süreci, her yıl belirli bir takvim çerçevesinde yürütülüyor. Özellikle ikinci aşama olan 2. il içi yer değiştirme süreci, ilk atamaların ardından açık kalan kadroların değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, 2. il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı öğretmen 2. il içi yer değiştirme başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 8-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında alındı. Bu başvurular, MEBBİS üzerinden dijital olarak gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından, sırada sonuçların açıklanması bulunuyor.

2. İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB'in resmi takvimine göre, öğretmen 2. il içi yer değiştirme sonuçları 15 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, personel.meb.gov.tr adresinden ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

Yer değiştirme sonuçları açıklandıktan sonra, ataması yapılan öğretmenlerin yeni görev yerlerine ilişkin tebligat süreci başlayacak. Ardından, öğretmenlerin belirli bir süre içinde yeni okullarına ilişik keserek başlamaları gerekecek. Bu süreç genellikle il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yürütülüyor.

Bazı illerde ve ilçelerde, ihtiyaç durumuna göre hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirmelerde farklılıklar yaşanabilir. Ancak tüm sonuçlar MEBBİS ve e-Devlet üzerinden merkezi olarak yayınlanacaktır.