Öğrenme güçlüğü ve özel eğitim masaya yatırıldı

"DİSLEKSİ ZEKA SORUNU DEĞİL"

Programda Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin çocukları tanıma ve yönlendirme sürecindeki rolü ele alındı. Öğrenme güçlüğünün farklı alanlarda değerlendirildiğini belirten Azap, disleksinin bir zeka problemi olmadığını vurguladı. Ayrıca çocukların gelişiminde çevre, eğitim ve beslenmenin önemli rol oynadığı ifade edildi.

"PANDEMİ SONRASI SOSYALLEŞME SORUNU"

Pandemiyle birlikte çocuklarda sosyalleşme problemlerinin arttığına dikkat çekildi. Rehberlik Araştırma Merkezleri’nin yalnızca tanılama değil, aynı zamanda çocukları uygun eğitim ortamlarına yönlendirme görevini üstlendiği belirtildi. Kaynaştırma uygulamalarının ise bazı durumlarda yeterince etkili uygulanamadığı ifade edildi.

"ERKEN MÜDAHALE KRİTİK"

Programda özel eğitimde erken müdahalenin önemine vurgu yapılırken, LGS gibi sınavlarda öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için çeşitli tedbirlerin alınabildiği belirtildi. Özel eğitim alan öğrencilerin mezuniyet sonrası topluma entegrasyonu konusunun ise önemli bir soru işareti olmaya devam ettiği ifade edildi.