Haberler

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin cenazesi kardeşine teslim edildi

Öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin cenazesi kardeşine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy'de bir öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından abisine teslim edildi. Çelik için bugün Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Öğretmenin cenazesi, yarın Konya'da kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedilecek.

ÇEKMEKÖY'de okulda bir öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi işlemlerinin ardından kardeşine teslim edildi.

Çekmeköy'de bir okulda dün öğrencisi tarafından bıçaklandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu götürülmüştü. Öğretmenin cenazesi yapılan incelemelerin ardından sabah saatlerinde abisine teslim edildi. Çelik için bugün saat 12.00'de Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde anma töreni yapılacak. Fatma Nur Çelik'in cenazesinin ise yarın Konya'da kılınacak öğlen namazının ardından Musalla Mezarlığı'ndan toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı

Savaş büyüyor! İsrail o ülkeye kara saldırısı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Murat Dalkılıç 13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali

13. kez bıçak altına yattı! İşte son hali
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır

Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki! Kürsüden ağzına geleni söyledi
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı

Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Kahreden detay! Fatma öğretmen katilini çok önceden işaret etmiş
Lewis Hamilton ve Kim Kardashian birlikte görüntülendi

Dünyaca ünlü isimleri bu görüntüler ele verdi