ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları, 19 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına nereden bakacaklarını merak ediyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Sorularının cevabı araştırılıyor.

109. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI TARİHİ NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları bugün açıklandı.

ÖGG SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet sitesinden görüntülenebilecek.