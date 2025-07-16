ÖGG 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonucu sorgulama!

ÖGG 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonucu sorgulama!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adayların merakla beklediği ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı 2025 sorusu, günün en çok araştırılan konularından biri haline geldi. 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı'na giren binlerce özel güvenlik görevlisi adayı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyuracağı sonuç tarihini bekliyor.

Özel Güvenlik Sınavı sonuçları, her dönemde olduğu gibi EGM tarafından belirlenen takvime göre yayımlanıyor. Peki, ÖGG 115. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün sonuçlar erişime açıldı mı? İşte detaylar...

ÖGG 115. TEMEL EĞİTİM VE 91. YENİLEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, 115. dönem sınav sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü erişime açılacak. Yani, bugün itibarıyla ÖGG sınav sonuçları açıklanmadı ve belirlenen tarihte yayımlanması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarını onlineislemler.egm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecek. ÖGG sınav sonuçları açıklandıktan sonra, sınavda başarılı olan adaylar özel güvenlik kimlik kartı başvurusu yapabilecek.

ÖGG 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar için de tarih verildi. EGM duyurusuna göre, itiraz süresi 21–23 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, itirazlarını İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine iletecek. Her itiraz için 350 TL ücret alınacak ve dekont ibrazı zorunlu olacak.

ÖGG İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İtiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacak. Tüm bu süreç, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi takvimine uygun şekilde yürütülecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
'Faladdin' uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen'in mal varlıklarına el konuldu

'Falaaddin'e operasyon! Şirket sahibinin hesaplarına el konuldu
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
İsrail'den Ahmed Şara'ya suikast çağrısı

Ahmed Şara'ya suikast çağrısı: Ortadan kaldırılmalı
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları

İşte vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt

Putin'den Trump'ın tehdidine olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.