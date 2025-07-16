ÖGG 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonucu sorgulama!

Özel Güvenlik Sınavı sonuçları, her dönemde olduğu gibi EGM tarafından belirlenen takvime göre yayımlanıyor. Peki, ÖGG 115. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün sonuçlar erişime açıldı mı? İşte detaylar...

ÖGG 115. TEMEL EĞİTİM VE 91. YENİLEME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, 115. dönem sınav sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü erişime açılacak. Yani, bugün itibarıyla ÖGG sınav sonuçları açıklanmadı ve belirlenen tarihte yayımlanması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sonuçlarını onlineislemler.egm.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecek. ÖGG sınav sonuçları açıklandıktan sonra, sınavda başarılı olan adaylar özel güvenlik kimlik kartı başvurusu yapabilecek.

ÖGG SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar için de tarih verildi. EGM duyurusuna göre, itiraz süresi 21–23 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, itirazlarını İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine iletecek. Her itiraz için 350 TL ücret alınacak ve dekont ibrazı zorunlu olacak.

ÖGG İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İtiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacak. Tüm bu süreç, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi takvimine uygun şekilde yürütülecek.