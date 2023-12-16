Odun ateşinde ızgara lüfer tarifi! Mangalda ızgara lüfer nasıl yapılır (YAPIŞMADAN)?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel ızgara lüfer hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında ızgara lüfer hazırladı. Peki, ızgara lüfer nedir? ızgara lüfer nasıl yapılır? ızgara lüfer nedir?

Balık lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif ızgara lüfer ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, ızgara lüfer nasıl yapılır? ızgara lüfer nedir? ızgara lüfer nasıl yapılır, ızgara lüfer yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te ızgara lüfer yapıldı, evde klasik ızgara lüfer yapıldı! İşte en güzel ızgara lüfer!

IZGAEA LÜFER TARİFİ!

4 adet lüfer

4 adet defne yaprağı

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kadeh (sulandırılmış) rakı

Servis için:

2 adet büyük boy domates

1 adet kırmızı soğan

Yarım demet dereotu

YAPILIŞI