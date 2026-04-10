Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetimden gelen açıklamalara karşılık verdi. Galatasaray'a herhangi bir saygısızlık yapmadıklarını belirten Başkurt, ''Kocaelispor ölümden dönen amatör kümelere kadar düşen bir camia bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar'' dedi.

GALATASARAY'DAN KOCAELİSPOR'A: ''KARŞILIĞINI VERECEĞİZ''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve yetkililer "Kocaeli'de yapılanları unutmadık, biz de karşılığını vereceğiz" demişti. Kocaelispor cephesi de bu sözlere karşılık verdi. 

"TERBİYESİZLİK YAPMADIK!"

Beyaz Futbol'a konuşan Başkan Vekili Veli Başkurt, "Galatasaray'a önyargılı yaklaşmadık. Diğer rakiplerimize olduğu gibi maçtan önce Galatasaray Yönetim Kurulu'nu yemeğe davet ettik. Kendileri yemeğimize katılmak istemediler. Biz kendilerine herhangi bir terbiyesizlik yapmadık. Maçtan sonra gayri ihtiyari taraftar istedi diye "Şinanay" çalındı ki kendi statlarında da defalarca çalındı.'' dedi. 

"KOCAELİSPOR BUNDAN KORKMAZ!"

Sözlerine devam eden Başkurt, ''Kocaelispor ölümden dönen amatör kümelere kadar düşen bir camia bu camiayı böyle açıklamalarla korkutamazlar. Kendilerine yakışanı yaparlar. İlk maçtan sonra Başkanımız Türk Futbolunun içinde olduğu bir durum tespitinde bulundu Galatasaray ile ilgili bir şey söylemedi. Art niyet ve düşmanlığımız yok." değerlendirmesinde bulundu. 

Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBabayaro:

Adam haklı beyler dağılın

Haber Yorumlarıİsm:

Bunlar için özel tribün kafesi hazırlansın, yönetim de dahil hepsi oradan seyretsin maçı??.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sibel Can'ın küçük oğlu asker oldu! İşte üniformalı ilk fotoğraf

Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı

Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti

