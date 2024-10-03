Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren birçok vatandaş tarafından 15 tatil hakkındaki detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? İşte detaylar haberimizde…

OCAK TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim döneminde Ocak yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma bitecek.