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ÖABT SINAVI NE ZAMAN? ÖABT saat kaçta başlayacak?

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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavının ne zaman yapılacağı ve sınavın başlama saati merak ediliyor. Sınavla ilgili detaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda ( Kpss ), eğitim bilimleri oturumunun sona ermesiyle ilk hafta geride kaldı. Adaylar, ÖABT sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sınav tarihi ve detayları araştırılıyor.

ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

Alan Bilgisi Sınavları 20-21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos'ta yapılacak. KPSS'nin tüm oturumlarında, emniyet dahil yaklaşık 300 bin görevli yer alıyor. Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'nin eğitim bilimleri oturumuyla birlikte ilk haftası sona erdi. Sınav sonuçları ise, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

ÖABT KPSS Ösym Gündem Eğitim Haberler

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