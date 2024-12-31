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O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025?

O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025?
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Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Go¨khan O¨zogˆuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak. Peki, O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları ve jüri üyeleri arama motorlarında sorgulanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu gerçekleştireceği O Ses Türkiye Yılbaşı'nın jüri üyeleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrası olay olmuştu. Peki, O Ses Türkiye Seda Sayan neden yok 2025?

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Gökhan O¨zoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak.

O SES TÜRKİYE SEDA SAYAN NEDEN YOK 2025?

O Ses Türkiye'de Seda Sayan'nın neden olmadığına dair açıklama yapılmadı.

SEDA SAYAN YURT DIŞINA ÇIKTI

Çok sayıda gayrimenkulü olduğu bilinen 61 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın Sarıyer'deki lüks villasını satışa çıkardığı öğrenildi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Sayan, bir kozmetik firması ile yaptığı anlaşma kapsamında eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yerleşmeye karar verdi. Geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte yaşamak için taşındığı ve dekorasyonuna milyonların harcandığı villayı acil olarak satılığa çıkaran Sayan, bu mülk için 7 milyon dolar istiyor.

KOMŞULARINA MEKTUP GÖNDERDİ

Satılığa çıkaracağı evi için komşularına mektup gönderdiği öğrenilen Seda Sayan, evin satışı için şu ifadeleri kullandı:

"Çok severek oturduğumuz, her santimine emek harcadığımız evimizi satıyoruz. Öncelik siz komşularımızın hakkıdır düşüncesiyle haber vermek istedik."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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