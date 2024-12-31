O Ses Türkiye Murat Boz neden yok 2025?

Acun Ilıcalı'nın her yıl gelenek haline gelen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün jüri üyeleri belli oldu! O Ses Türkiye Murat Boz neden yok 2025?

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek. O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programında hangi isimlerin jüri koltuğunda oturacağı açıklandı.

Yarışmada daha önce jüri üyesi olarak yer alan Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz yine jüri üyesi olacak. Bu yılın sürpriz jüri üyesi ise Ezgi Mola oldu.

O SES TÜRKİYE MURAT BOZ NEDEN YOK 2025?

Murat Boz'un neden olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.