Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı

İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a giden isim görevden alındı

O Ses Türkiye fragmanı izle! O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi gün?

O Ses Türkiye fragmanı izle! O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi gün?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

O Ses Türkiye, yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor! Eğlence ve müzik dolu yarışma programının yeni sezonu için geri sayım başladı. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor ve hangi gün yayınlanacak? Müzikseverlerin merakla beklediği yarışmanın fragmanı yayınlandı.

O Ses Türkiye fragmanı izle! TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye, bu sezon da ünlü jüri üyeleriyle büyük bir heyecan yaratacak. Yarışmanın yeni bölümleri, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. O Ses Türkiye fragmanı izle seçeneğiyle yarışmanın tanıtımına göz atabilirsiniz. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi gün? O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? Detaylar haberimizde...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonu, 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

O Ses Türkiye fragmanı izle! O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi gün?

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Bu sezonun jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin oturacak.

O SES TÜRKİYE TANITIMI İZLE

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat
img

Ezeli rakibe gidiyor!
img

Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia
Galatasaray'da ayrılık günü

Galatasaray'da ayrılık günü
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
16 yaşındaki kız darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu

Darbedilip kaçırılmak istendi, mahalleli seferber oldu
2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.