O Ses Türkiye fragmanı izle! O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi gün?

O Ses Türkiye fragmanı izle! TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye, bu sezon da ünlü jüri üyeleriyle büyük bir heyecan yaratacak. Yarışmanın yeni bölümleri, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. O Ses Türkiye fragmanı izle seçeneğiyle yarışmanın tanıtımına göz atabilirsiniz. Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor, hangi gün? O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? Detaylar haberimizde...

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye'nin yeni sezonu, 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Bu sezonun jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin oturacak.

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