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O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025?

O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025?
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Televizyon ekranlarının yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı 2025 kadrosuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok?

O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu. TV8 ekranlarında izleticiyle buluşacak O Ses Türkiye, yılbaşı akşamı evlerinize konuk olacak. o Ses Türkiye 2025 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Salı akşamı izleyici karşısında olacak. Peki, O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok?

O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla yeni yılı evde gerçireceklerle ekranlarda buluşuyor. Birbirinden ünlü isimler şarkı söyleyerek performans sergileyecek. Jüri koltuğunda da birbirinden ünlü isimler yer alacak.

Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Go¨khan O¨zogˆuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı 2025, her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor. Birçok ünlü isim şarkılarını söyleyecek ve performanslarını sergileyecek. Tarık Sezer ve Orkestrası konuklara eşlik edecek.

O SES TÜRKİYE EBRU GÜNDEŞ NEDEN YOK?

Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Go¨khan O¨zogˆuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak. Ebru Gündeş'in neden olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.


O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI KADROSUNDA KİMLER VAR?

MERT TURAK

BERİL POZAM - ERSİN ARICI

ESRA BİLGİÇ

BARIŞ KILIÇ

MİNA DEMİRTAŞ

DOĞUKAN GÜNGÖR

ASLIHAN GÜNER

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

SILA TÜRKOĞLU

ALEYNA TİLKİ

DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU

NALET BEBE

BURAK KUT

DİREN POLATOĞULLARI

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ

BERFU - ESER YENENLER

GİRAY ALTINOK

Osman DEMİR
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