O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok 2025?
Televizyon ekranlarının yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programı 2025 kadrosuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok?
O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 özel konukları ve jüri üyeleri belli oldu. TV8 ekranlarında izleticiyle buluşacak O Ses Türkiye, yılbaşı akşamı evlerinize konuk olacak. o Ses Türkiye 2025 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Salı akşamı izleyici karşısında olacak. Peki, O Ses Türkiye Ebru Gündeş neden yok?
O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da O Ses Türkiye Yılbaşı özel programıyla yeni yılı evde gerçireceklerle ekranlarda buluşuyor. Birbirinden ünlü isimler şarkı söyleyerek performans sergileyecek. Jüri koltuğunda da birbirinden ünlü isimler yer alacak.
Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Go¨khan O¨zogˆuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak.
O Ses Türkiye Yılbaşı 2025, her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicilere müzik ve eğlence dolu bir gece sunmaya hazırlanıyor. Birçok ünlü isim şarkılarını söyleyecek ve performanslarını sergileyecek. Tarık Sezer ve Orkestrası konuklara eşlik edecek.
O SES TÜRKİYE EBRU GÜNDEŞ NEDEN YOK?
Bu yıl O Ses Türkiye'nin jürisinde Go¨khan O¨zogˆuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola yer alacak. Ebru Gündeş'in neden olmadığı hakkında açıklama yapılmadı.
O SES TÜRKİYE 2025 YILBAŞI KADROSUNDA KİMLER VAR?
MERT TURAK
BERİL POZAM - ERSİN ARICI
ESRA BİLGİÇ
BARIŞ KILIÇ
MİNA DEMİRTAŞ
DOĞUKAN GÜNGÖR
ASLIHAN GÜNER
DİLAN ÇİÇEK DENİZ
SILA TÜRKOĞLU
ALEYNA TİLKİ
DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU
NALET BEBE
BURAK KUT
DİREN POLATOĞULLARI
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ
BERFU - ESER YENENLER
GİRAY ALTINOK