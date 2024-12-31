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O Ses Türkiye canlı izle! 2025 YILBAŞI O Ses Türkiye canlı yayın linki TV8!

O Ses Türkiye canlı izle! 2025 YILBAŞI O Ses Türkiye canlı yayın linki TV8!
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Türkiye'nin en sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle 31 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. O Ses Türkiye canlı izle! 2025 YILBAŞI O Ses Türkiye canlı yayın linki TV8!

Türkiye'nin en popüler yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü, 31 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yılbaşı gecesi için özel olarak hazırlanan bu bölüm, izleyicilere eğlenceli bir gece vaat ediyor. 2025 YILBAŞI O Ses Türkiye canlı yayın linki TV8! O Ses Türkiye canlı izle!

O SES TÜRKİYE HAKKINDA

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonudur. Yarışma, 10 Ekim 2011 tarihinde Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başladı ve 14 Mart 2012 tarihinde Show TV'ye veda etti. 2012-2013 ve 2013-2014 sezonunda Star TV'de yayımlandı. 2014-2015 sezonundan itibaren ise Acun Ilıcalı'ya ait TV8 kanalında, Acun Medya yapımcılığında ve Acun Ilıcalı sunuculuğunda yayımlanmaktadır.

O SES TÜRKİYE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ KİMLER?

2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğunda birbirinden renkli ve popüler isimler oturacak. Gökhan Özoğuz ve Hadise gibi deneyimli isimlerin yanı sıra Beyazıt Öztürk de jüri üyeleri arasında yer alıyor.

En çok dikkat çeken isim ise ilk kez jüri koltuğuna oturacak olan Ezgi Mola oldu. Başarılı oyunculuğuyla tanınan Mola'nın sürpriz kararı, izleyicilerde büyük bir heyecana neden oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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