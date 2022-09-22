Oyuncu Nursel Köse kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Nursel Köse kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, nereli?

Nursel Köse 29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya gelmiştir.Yaşamın Kıyısında filmindeki oynadığı "Yeter" karakteriyle çeşitli ödüller alan Nursel Köse kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Nursel Köse kimdir? Nursel Köse kaç yaşında, nereli? Nursel Köse biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

NURSEL KÖSE KİMDİR?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Köse, 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti. Öğrenciyken aynı zamanda; oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik yaptı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne alırken, mimarlık alanında kariyer yapmaya devam etti. Ayrıca birçok gençlik ve çocuk oyunlarını sahneledi.

1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler yaptı

2009 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Bahçemdeki Ayı" adlı oyunda başrol oyuncusu olarak rol aldı.

Sinemadaki ilk rolü, Hark Bohm'un yönetmenliğindeki 1988 yılı Alman yapımı Yasemin filminde oldu. 2001 yılında Buket Alakuş'un ödüllü filmi Anam'da başrol karakter "Anam" ile uluslararası üne sahip oldu. Daha sonra "Savannah","Kebab Connection" ve "Eine andere Liga (Başka Bir Lig)" sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Die Familienanwältin (Aile Avukatı)", "Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar İçin Türkçe)", "Bölge 40", "SOKO Köln" dizilerinde bazen Arap, bazen Fars, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60. Cannes Film Festivali, 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman filmi olarak Oscar Ödülleri'ne aday oldu. Köse, Yaşamın Kıyısında filmindeki oynadığı "Yeter" karakteriyle 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ve 1. Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı.

Feo Aladağ yapımı "Die Fremde (Ayrılık)", "Mordkommission Istanbul (Boğazda Cinayet Masası)", "Tatort (Olay Yeri)'da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı. 2009'da Semir Aslanyürek'in yazdığı ve yönettiği "7 Avlu", 2011'de Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "72. Koğuş", 2012'de Züli Aladağ'ın yönettiği "300 Worte Deutsch (300 Almanca Kelime)", 2013'te Kutluğ Ataman'ın yönettiği "Kuzu" ve Erhan Güleryüz'in yazdığı, yönettiği, oynadığı ve bestesini yaptığı "İçimde Akan Nehir" adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Nursel Köse 2013 yılında "Enkaz" adlı kısa filmi yazdı ve yönetti. Nursel Köse'nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR RADIO 5 tarafından üretildi.