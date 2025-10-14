Nuri Aslan ne yaptı, neden iddianame düzenlendi? Görevi yaptırmamak için direnme suçundan iddianame!

Nuri Aslan hakkında neden iddianame düzenlendi? Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan iddianame düzenlendi. İşte Ayrıntılar...

NURİ ASLAN İDDİANAME OLAYI NE?

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Çağlayan Adliyesi'nde koridora alınmayınca görevli güvenlik amirine karşı tepki göstermişti. Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

NURİ ASLAN NE YAPTI?

Nuri Aslan, İBB'ye yönelik 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınanlara destek olmak için Çağlayan Adliyesi'ne gitmiş, burada güvenlik tarafından koridora alınmayınca tepki göstermişti. Aslan'ın, "Ben çalışma arkadaşlarımın yanına geçeceğim. Müsaade eder misiniz? Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" sözlerinin ardından geçişine izin vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Aslan, olay günü kurum çalışanlarının gözaltı sonrasında adliyeye sevk edildikleri süreci takip etmek ve bilgi almak amacıyla adliyeye gittiğini söylemişti.

Bir kamu kurumunun başkan vekili olarak kurum çalışanlarının hakkında bilgi almaya çalışmanın görevinin ve sorumluluğunun bir parçası olduğunu ifade eden Aslan, "Adliye girişinde ve koridorlarında güvenlik görevlileriyle aramızda kısa süreli bir sözlü tartışma yaşanmış olsa da sözlerim hiçbir görevliye yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır" savunmasını yapmıştı.

Aslan, oradaki güvenlik görevlilerinin görevini engellemesinin söz konusu olmadığını, o gün yaşanan hadiselerin sadece arkadaşlarını ziyaret etme amacı taşıdığını, bu hareket ve sözlerinin herhangi bir suç ve olayla illiyet bağı bulunmadığını kaydetmişti. Sorgusunda Aslan, üzerine atılı "görevi yaptırmamak için direnme" suçunu kabul etmemişti.