Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço kimdir? Burcu Alço kaç yaşında, nereli?

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Nuri Alço’nun özel hayatı, son dönemde yeniden gündeme gelirken, hayat arkadaşı Burcu Alço da kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer aldı. Sosyal medyada ve arama motorlarında “Nuri Alço’nun eşi Burcu Alço kimdir?”, “Burcu Alço kaç yaşında?” ve “Burcu Alço nereli?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Burcu Alço hakkında merak edilen tüm detaylar…

NURİ ALÇO'NUN EŞİ BURCU ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço’nun eşi olarak tanınan Burcu Alço, gerçek adıyla Burcu Sezginoğlu’dur. Son yıllarda hem özel hayatı hem de iş yaşamıyla dikkat çeken Burcu Alço, kamuoyunun ilgisini özellikle usta oyuncu Nuri Alço ile olan birlikteliği sayesinde çekmiştir.

Burcu Alço, iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak tanımlanmaktadır. Ticaretle uğraşan Sezginoğlu, uzun yıllardır sürdürdüğü ilişkisinin ardından Nuri Alço ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin birlikteliği yaklaşık 12 yıllık bir ilişki sürecinin ardından evliliğe taşınmıştır.

2021 yılında Nuri Alço’nun evlilik teklifiyle resmi bir boyuta taşınan bu ilişki, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırmıştır. Aralarında yaklaşık 33 yaş fark bulunmasına rağmen çiftin uyumlu birlikteliği sık sık gündeme gelmektedir.

BURCU ALÇO KAÇ YAŞINDA?

Burcu Alço’nun yaşı, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Burcu Sezginoğlu’nun 41 yaşında olduğu bilinmektedir.

BURCU ALÇO NERELİ?

Burcu Alço’nun nereli olduğu da sıkça araştırılan bilgiler arasında bulunuyor. Ancak mevcut bilgilere göre Burcu Sezginoğlu’nun doğum yeri ve memleketine dair net ve doğrulanmış bir kamu kaydı bulunmamaktadır.