Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede?

Yeşilçam'ın efsanelerinden biri olan Nuri Alço geçtiğimiz günlerde sevenlerini korkuttu. 73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'deki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Peki, Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede?

NURİ ALÇO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Beyin damarında pıhtı attığı için yoğun bakımda tedaviye alınan Yeşilçam efsanesi Nuri Alço'dan güzel haber geldi. Yoğun bakımdan çıkan Alço hastane odasından paylaştığı videoda, "En kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatili için kendi memleketi olan Eskişehir'deki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin damarında pıhtı attığı tespit edildi. Alço daha sonra yoğun bakımda tedaviye alındı. Ünlü sanatçıdan sevindiren haber geldi. Hastane odasından video paylaşan Alço, durumunun iyi olduğunu, yoğun bakımdan normal odaya alındığını belirtti.

"GAYET İYİYİM SAĞLIĞIM YERİNDE"

Alço şunları söyledi: "Sevgili dostlarım Yalan yanlış şeylere inanmayın. Gayet iyiyim sağlığım yerinde, en kısa zamanda geleceğim zaten yoğun bakımdan çıktık herhangi bir şey yok."