Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Nurettin Yaşar kimdir? Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar nereli kaç yaşında, evli mi?

Nurettin Yaşar kimdir? Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar nereli kaç yaşında, evli mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar törenle uğurlandı Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar nereli kaç yaşında, evli mi?

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu. Şehit Yaşar'ın naaşı, Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle memleketi Adana'ya gönderildi. Nurettin Yaşar kimdir? Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar nereli kaç yaşında, evli mi?

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NURETTİN YAŞAR KİMDİR?

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu. Şehit Yaşar'ın naaşı, Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle memleketi Adana'ya gönderildi.

Bursa'da 13 Aralık günü 6. Ağır Ceza Mahkemesinde öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürdü. Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Bursa İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle şehidin naaşı, memleketi Adana'ya gönderildi. Düzenlenen törende, şehidin silah arkadaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ayakta zor duran şehidin eşi, annesi, babası ve yakınları sağlık görevlileriyle törene katıldı. Şehidin 8 aylık çocuğu da törende, annesinin kucağında yer aldı.

Askeri törenin ardından Yenişehir Havalimanı'ndan şehidin naaşı Adana'ya götürülürken, cenazesi Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Çandık Mezarlığına defnedilecek

Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar 26 yaşındaydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
img

İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri
img

Lüks otomobil kazada ortadan ikiye ayrıldı
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Arda Güler'den 21. yüzyıla damga vuran performans
Tarihe geçti! Arda'dan 21. yüzyıla damga vuran performans

Son Dakika Haberleri

Antalyaspor Kayserispor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman? Çorum FK Amedspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Çorum FK Amedspor maçı ne zaman? Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.