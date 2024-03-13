Nurettin Sönmez kimdir? CHP Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Nurettin Sönmez kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı ise Nurettin Sönmez. Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez, CHP'nin Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir ve Gündoğmuş'ta yaşamaktadır. Eğitim-Sen Antalya eski şube Başkanı olan Sönmez, aynı zamanda KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) Antalya Şubeler Platformu dönem eski sözcüsü ve Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri'nde görev yapmıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.