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Nurettin Akbuğa kimdir? Nurettin Akbuğa kaç yaşında, nereli?

Nurettin Akbuğa kimdir? Nurettin Akbuğa kaç yaşında, nereli?
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Nurettin Akbuğa'nın yaşı, doğum yeri ve hayatı merak ediliyor. Nurettin Akbuğa kimdir, kaç yaşında ve nereli, tüm bu soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

Nurettin Akbuğa kimdir? ve Nurettin Akbuğa kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı merak ediliyor. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den aday olan Akbuğa, Tuzlukçu Belediye Başkanı olarak yeniden seçilmiştir. Peki, Nurettin Akbuğa kimdir? Nurettin Akbuğa kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

NURETTİN AKBUĞA KİMDİR?

Nurettin Akbuğa, 1 Ocak 1965 tarihinde Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Tuzlukçu'da tamamladıktan sonra bir süre çiftçilikle uğraşmıştır.

Siyasi kariyerine 1999 yılında Demokratik Sol Parti'den (DSP) Tuzlukçu Belediye Başkanı seçilerek başlamıştır. 2004 yılına kadar bu görevini sürdürmüş, aynı yıl yeniden aday olmamıştır. 2004 yılında Ankara'da dönemin bakanlarından Ayfer Yılmaz'ın danışmanlığını yapmıştır. Daha sonra aktif siyasete devam ederek çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday olarak tekrar Tuzlukçu Belediye Başkanı seçilmiştir. 2024 yerel seçimlerinde de CHP'den aday olup dördüncü kez belediye başkanlığı görevine getirilmiştir. Halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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