Nur Sürer kimdir? Nur Sürer kaç yaşında, nereli?

Türk sinema ve dizi dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Nur Sürer, uzun ve başarılı kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Hem oyunculuğu hem de toplumsal duruşuyla tanınan Sürer'in hayatı ve kariyeri, sanatseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Nur Sürer kimdir? İşte usta oyuncunun yaşam öyküsü ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar…

NUR SÜRER KİMDİR?

21 Haziran 1954 tarihinde Bursa'da Ahmet ve Rabia Sürer çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Ailesi köken olarak Priştine ve Arnavutluk'tan gelen göçmenlerdendir; baba tarafı ise Dağıstan kökenlidir. Bir erkek kardeşi olan Süleyman (1959-2024), Nur Sürer'in yakın aile çevresindeki önemli figürlerden biridir. Eğitim hayatını Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı.

Sürer, gençlik döneminde bir süreliğine İsviçre'ye giderek dört yıl boyunca akrabalarının yanında kaldı. Sinemaya adımını ise 1979 yılında Erden Kıral'ın yönetmenliğini yaptığı Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle attı. Kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Bugüne kadar 40'tan fazla filmde ve pek çok televizyon dizisinde rol aldı. İlk uluslararası deneyimi 1984 yapımı Ayna filmiyle oldu. Ardından 1990 yapımı Umuda Yolculuk, 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar ödülü kazandı. Ayrıca Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) gibi uluslararası projelerde de yer aldı.

Televizyon kariyerinde ise Sürer, 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan ve büyük beğeni toplayan Asi dizisinde "Neriman Kozcuoğlu" karakterini canlandırarak geniş kitlelere ulaştı.

Nur Sürer, ilk evliliğini 1981 yılında ünlü oyuncu Bülent Kayabaş ile yaptı. Daha sonra, 16 Haziran Hareketi adlı silahlı sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası almış olan Sarp Kuray ile evlendi. Sürer, kadın hakları konusunda aktif bir şekilde çalışmalar yapmış ve politik duruşuyla tanınmıştır. 2007 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarına katılmış, burada polis tarafından gözaltına alındıktan bir gün sonra serbest bırakılmıştır.