Bir giyim firmasının Sonbahar Kış 22-23 koleksiyonuna katılan Nükhet Duru, defile öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Bir yorumuyla kadınların tepkisini çeken Nükhet Duru'nun sözleri yankı uyandırdı. Peki, Nükhet Duru ne dedi? Nükhet Duru tayt giyen kadınlar hakkında ne dedi?

Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru dedikleriyle gündem oldu. Peki, Nükhet Duru ne dedi? Nükhet Duru tayt giyen kadınlar hakkında ne dedi? İşte detaylar haberimizde...

NÜKHET DURU NE DEDİ?

Bir giyim firmasının Sonbahar Kış 22-23 koleksiyonu, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen defileyle tanıtıldı. Davete; Feryal Gülman, Nükhet Duru, Buket Taşdelen, Işıl Reçber, Pınar Altuğ Atacan, Edvina Sponza, Esra İnceefe, Mihre Mutlu, Arzu Kunt, Bahar Şer, Ece Vahapoğlu, Müge Tezman Sırmabıyık, Yasemin Öğün ve Sibel Karakaşlı katıldı.

Nükhet Duru, defile öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Starlık sistemine karşı olduğunu ifade eden usta sanatçı, "Ben bu sisteme karşıyım. Herkesin herkese rahatlıkla ulaşabileceği bir dönemde starlık olayını bir kez daha gözden geçirmek lazım" şeklinde konuştu.

"NE OLUR BU TAYT OLAYINA 'DUR' DEYİN ARTIK"

Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru, dikkat çeken şu açıklamaya imza attı:

"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız."