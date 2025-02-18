NOW TV kapatılacak mı? NOW TV kapanıyor mu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), isim hakkı nedeniyle NOW TV'ye 30 günlük bir süre tanımıştı. Bu sürenin yarısı geride kaldı, ancak kanal henüz isim değişikliğiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

NOW TV KAPATILACAK MI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul NOW TV'nin itirazı doğrultusunda alınan karar gereği, NOW TV'nin yeni logo ve isim belgelerini eksiksiz şekilde sunması gerektiğini belirtti. Aksi takdirde kanalın yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve lisans iptalinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

RTÜK'ün NOW TV'ye tanıdığı sürede 2 hafta geride kaldı. NOW TV yönetiminin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

RTÜK'ün verdiği sürenin bitmesine 15 gün kaldı. Eğer NOW TV belirtilen süre içinde adını değiştirmezse:

RTÜK, kanalın yayınlarını durdurma kararı alabilir.

Yayın lisansı iptal edilerek kanalın tamamen kapatılması söz konusu olabilir.