Now TV ismi değişecek mi?

Eski adıyla Fox TV olarak tanınan ve "İstanbul Now TV" markasıyla yaşadığı hukuki anlaşmazlık sonrasında logosunda değişikliğe giden Now TV'ye, TÜRKPATENT'ten olumsuz yanıt geldi. Kurumun kararıyla, kanalın isim ve logo tescilinin iptali resmileşti. Peki, Now TV bundan sonra adını değiştirmek zorunda mı kalacak?

NOW TV'YE TÜRK PATENT'TEN KÖTÜ HABER

Uzun yıllar Fox TV adıyla yayın yapan ve daha sonra Now TV olarak yoluna devam eden kanal, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan olumsuz bir yanıt aldı. "İstanbul Now TV" markasıyla yaşadığı isim hakkı anlaşmazlığının ardından Ocak 2025'te RTÜK kararıyla logosunu yenileyip siyah renge dönüştüren kanalın başvurusu, TÜRKPATENT tarafından değerlendirildi.

İSİM VE LOGO TESCİLİ GEÇERSİZ SAYILDI

Edinilen bilgilere göre kurum, 5 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararla Now TV'nin mevcut isim ve logo tescilini iptal etti. Bu kararın ardından kanal, mevcut unvanıyla yayınlarını sürdürme hakkını kaybetti. Dolayısıyla Now TV'nin ya yeni bir isimle yola devam etmesi ya da yayın faaliyetlerini durdurması gerekecek.