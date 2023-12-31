Noel baba gerçek mi? Noel baba gerçekten var mı, kim?

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NOEL BABA GERÇEK Mİ?

Noel Baba, dünya genelinde bilinen bir mitolojik figürdür. Noel gecesi veya sabahında iyi çocuklara hediyeler getirdiğine inanılır. Santa Claus olarak da bilinen bu karakterin kökeni, Aya Nikola'ya dayanır. Aya Nikola, erken dönem Hristiyan azizlerinden biridir ve insanlara gizlice hediyeler vermesiyle efsaneleşmiştir.

Aya Nikola'nın koruyuculuğu, denizcilerden tüccarlara, çocuklardan okçulara kadar geniş bir yelpazede yer alır. Tombul, kırmızı giysiler içinde, beyaz sakalları olan ve ren geyikleri tarafından çekilen bir kızakla uçabilen tasviri, modern zamanlarda kutlamaların ticarileşmesiyle ve şirketlerin ekonomik kazanç elde etme çabalarıyla şekillenmiştir.