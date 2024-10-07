Nobel Fizik Ödülü kim kazandı 2024?

Bu ödül, Alfred Nobel'in 1895 yılında isteği ile başlatılan ve 1901 yılından beri devam eden 5 Nobel Ödülü'nden birisidir. Peki, Nobel Fizik Ödülü kim kazandı?

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Fizik Ödülü, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından her yıl Stokholm'de Alfred Nobel'in ölüm günü olan 10 Aralık'ta verilir. Bu ödül, Alfred Nobel'in 1895 yılında isteği ile başlatılan ve 1901 yılından beri devam eden 5 Nobel Ödülü'nden birisidir. Diğer kategoriler; Nobel Kimya Ödülü, Nobel Edebiyat Ödülü, Nobel Barış Ödülü, Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'dür. İlk Nobel Fizik Ödülü, x-ışını keşfinden dolayı sunduğu üstün hizmetlerden dolayı Alman Wilhelm Conrad Röntgen'e verilmiştir.

NOBEL FİZİK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Nobel Fizik Ödülü bu hafta içerisinde açıklanacak. Aralık ayında ödü sahibine teslim edilecek.