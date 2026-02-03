Haberler

Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi

Güncelleme:
Diyarbakır'da 21 Ocak'tan bu yana aranan 45 yaşındaki zihinsel engelli Nimet Kılıç'ın cansız bedeni derede bulundu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç'tan (45) acı haber geldi.

DEREDE CESEDİ BULUNDU

303 personel, dronlar, iz takip ve kadavra köpekleri ile Nimet Kılıç'ı arama çalışmalarından kötü haber geldi. Nimet Kılıç'ın derede cansız bedeni bulundu.

NE OLMUŞTU?

Nimet Kılıç, 21 Ocak günü saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç durumu önce komşularına sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Nimet Kılıç, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görülmüştü.

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Saklayıp yeni attılar büyük ihtimalle.

