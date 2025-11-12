Son dönemde televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri haline gelen Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğu kadar sosyal medyada yaptığı açıklamalarla da gündem olmayı başarıyor. Berfu Yenenler'in sunduğu "Talk Show Perileri" programına konuk olduğunda, bir restoranda 75 bin TL'lik hesap ödediğini açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki Nilsu Berfin Aktaş kimdir,kaç yaşında, nereli? Nilsu Berfin Aktaş hangi dizilerde oynadı? Hangi dizilerde oynadı? İşte ünlü oyuncu hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar…

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da doğan Nilsu Berfin Aktaş, küçük yaşlardan itibaren sahneye olan ilgisiyle dikkat çekti. Eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde tamamladıktan sonra 2018 yılında televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. O dönemde Nurgül Yeşilçay ve Hamdi Alkan gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu "Geleceğin Starı" yarışması ile tanınmaya başladı.

2019 yılında Ersoy Güler'in yönetmenliğinde yayınlanan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisi ile profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Ardından 2021 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan ve Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Benim Hayatım" dizisinde başrollerden birini üstlendi.

2022-2023 yılları arasında "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" adlı dizide başrolde yer alan Nilsu Berfin Aktaş, aynı zamanda Cornetto, Çetmen Mobilya ve Pantene gibi markaların reklam yüzü oldu. 2022 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" kategorisinde ödül alarak kariyerinde önemli bir dönemeç kaydetti.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Nilsu Berfin Aktaş, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Genç yaşına rağmen ekranlardaki performansları ve başarılı projeleri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kariyerinde hızla yükselen isimler arasında yer alıyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ NERELİ?

Başkent Ankara doğumlu olan Nilsu Berfin Aktaş, kültürel ve sanatsal bir ortamda yetişti. Ankara'daki eğitim hayatının ardından İstanbul'a taşınarak oyunculuk kariyerine profesyonel olarak adım attı ve televizyon dünyasında adından söz ettirmeye başladı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Nilsu Berfin Aktaş, genç yaşına rağmen oldukça çeşitli projelerde rol aldı. İşte detaylı dizi geçmişi:

2019-2021: Kuzey Yıldızı İlk Aşk

2021: Benim Hayatım

2022: Kalp Yarası

2022-2023: Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2023: Yaz Şarkısı

2024: Korkma Ben Yanındayım

2024-2025: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

Bu dizilerdeki performanslarıyla oyunculuk yeteneğini kanıtlayan Nilsu Berfin Aktaş, özellikle romantik ve dramatik türdeki yapımlarla tanınıyor. Sosyal medya ve televizyon programlarındaki açıklamalarıyla da gündemde kalmayı başarıyor.

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN SEVGİLİSİ KİM?

Nilsu Berfin Aktaş'ın özel hayatı da hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Şu ana kadar resmi olarak açıklanmış bir ilişki bilgisi bulunmamakla birlikte, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar merak konusu olmaya devam ediyor.