Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'ta hayatlarını birleştirdi. Peki, Nilşah Ağaoğlu kimdir? Yavuz Bingöl eşi Nilşah Ağaoğlu kimdir?

NİLŞAH AĞAOĞLU KİMDİR?

Nilşah Ağaoğlu, peyzaj mimarisi ve mücevher tasarımı dünyasında adından söz ettiren bir isimdir. 1984 doğumlu olan Ağaoğlu, şu anda 39 yaşındadır ve bu yaşında elde ettiği başarılarla dikkat çekmektedir.

YAVUZ BİNGÖL İLE NİLŞAH AĞAOĞLU EVLENDİ

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sade bir tören ile dünyaevine girdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı plajında bir turistik otelde sanatçı Yavuz Bingöl, Nilşah Ağaoğlu ile dünyaevine girdi. Sahilde sade bir nikah töreni gerçekleştirilirken çiftin nikah şahitlikleri arasında Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan bulundu.