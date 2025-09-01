Nilperi Şahinkaya'nın annesi öldü mü? Nilperi Şahinkaya'nın annesi neden vefat etti?

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesinin vefat nedeni, son dönemlerde hayranları ve sosyal medya takipçileri arasında merak konusu haline geldi. Şahinkaya, kariyeri boyunca özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etmiş ve bu konuda fazla bilgi paylaşmamıştır. Ancak annesinin vefatıyla ilgili bazı söylentiler ve sorular gündeme gelince, takipçiler bu konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istemeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NİLPERİ ŞAHİN KAYA'NIN ANNESİ NEDEN VEFAT ETTİ?

Uzun süredir kanser tedavisi gören Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, ne yazık ki hayatını kaybetti. Ailesi ve sevenleri, bu zor dönemde büyük bir kayıp yaşadı. Meltem Vural'ın vefatı, özellikle Nilperi Şahinkaya'nın hayranları ve takipçileri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Vural'ın vefatı sonrası, oyuncu ve ailesine başsağlığı dilekleri iletiliyor. Bu acı kayıp, Nilperi Şahinkaya'nın hayatında önemli bir dönüm noktası oldu ve sevenleri, oyuncunun bu zor süreçte yanında olmaya devam ediyor.

NİLPERİ ŞAHİN KAYA'NIN ANNESİ NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Uzun zamandır kanserle mücadele eden Nilperi Şahinkaya'nın annesi Meltem Vural, dün yaşamını yitirdi.

NİLPERİ ŞAHİN KAYA'NIN ANNESİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN?

Merhume Meltem Vural için bugün Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, Vural'ın naaşı dualarla defnedilecek.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Nilperi Şahinkaya, diplomat bir babanın kızı olarak Senegal'de dünyaya geldi. İlkokulu Paris'te, ortaokulu ise Bern'de tamamladı. 2003 yılında Ankara'ya taşındı ve 2006'da Charles de Gaulle Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitim aldı ve yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN OYANDIĞI BAZI PROJELER!