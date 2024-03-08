Nihat Karaoğlan kimdir? İYİ Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Nihat Karaoğlan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Nihat Karaoğlan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nihat Karaoğlan kimdir? İYİ Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Nihat Karaoğlan nereli? Detaylar haberimizdedir…

NİHAT KARAOĞLAN KİMDİR?

Nihat Karaoğlan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.