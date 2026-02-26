Haberler

Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı Haber Videosunu İzle
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ramazan programları ile tanınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na son dönemde gençlerin sık kullandığı kelimelerden olan "'ghostlamak" sorusu soruldu. Soruda geçen "ghostlamak" kelimesini bir kaç tekrarda anlayan Hatipoğlu, "Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece" dedi.

  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bir izleyicinin 'ghostladı' kelimesini anlamadığını belirtti.
  • Nihat Hatipoğlu, 'ghostlamak' kelimesinin gençlerin dilinde bir kelime olduğunu öğrendiğini ifade etti.
  • Nihat Hatipoğlu, izleyicinin arkadaşının onu zor günde yok saydığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi.

Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında hem iftar hem de sahur programlarıyla izleyici karşısına çıkan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen sorular gündem olmaya devam ediyor. Son sahur programında sorulan bir soru ise stüdyoda kısa süreli şaşkınlık yaşanmasına neden oldu.

DUYGUĞU KELİMEYE ANLAMLANDIRAMADI

Canlı yayına katılan genç bir izleyici, "Bir arkadaşım, hep yardım ettiğim biri. Benim ona ihtiyacım olunca beni bir anda ghostladı. Bunun günahı nedir?" diye sordu. Hatipoğlu ise "Ne yaptı? Ne demekmiş o?" diyerek kelimeyi anlamadığını belirtti ve soruyu tekrar ettirdi.

"YENİ BİR KEİLME ÖĞRENMİŞ OLDUK"

Genç izleyicinin "Bir anda aramalarıma cevap vermedi" sözleri üzerine Hatipoğlu, "Seni yok saydı. Seni sıfırladı yani. Çok yanlış yapmış. Ona ghostlamamı diyorlar?" ifadelerini kullandı. Yeni kelimeyi öğrenmiş olduğunu belirten Hatipoğlu, "Ghostlamayı anladık bugün. Gençlerin dilinde bir kelime bu. Kendimizi de ilim sahibi yapıyoruz böylece. Senin arkadaşın değilmiş o. İyi dönemlerinde senden istifade etmeye çalışmış. Senin temiz yüreğini kullanmış. Allah onu ıslah etsin. Dost ve arkadaş zor günde belli olur." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi
Yer yarıldı, iki araç içine düştü

Akan trafikte aniden yer yarıldı, araçlar içine düştü