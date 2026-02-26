Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu! Daha önce hiç sorulmamıştı

ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında Ali Medet Oğuz isimli izleyicinin yönelttiği soru dikkat çekti.

Oğuz, "Orucun tutulma sebeplerinden birinin fakirlerin halinden anlamak olduğu söylenir. Ben yıllardır fakirlerin halinden anladığımı düşünüyorum. Ben biraz da zenginlerin halinden anlamak istiyorum. Onun için ne yapmak lazım?" sözleriyle Hatipoğlu'na soru yöneltti.

HATİPOĞLU'NDAN YANIT

Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programlarında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise soruya tebessümle karşılık verdi. Hatipoğlu, "Allah sana daha çok versin inşallah. O kadar çok versin ki doyamayasın. Orucun hikmetlerinden biridir fakirlerin halini düşünmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com