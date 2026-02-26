Haberler

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu! Daha önce hiç sorulmamıştı

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu! Daha önce hiç sorulmamıştı Haber Videosunu İzle
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu! Daha önce hiç sorulmamıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programında bir gencin "Zenginlerin halinden anlamak için ne yapmalıyım?" sorusu dikkat çekti. Bu ilginç soruya Hatipoğlu, izleyicinin daha çok kazanması temennisinde bulunarak karşılık verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında Ali Medet Oğuz isimli izleyicinin yönelttiği soru dikkat çekti.

Oğuz, "Orucun tutulma sebeplerinden birinin fakirlerin halinden anlamak olduğu söylenir. Ben yıllardır fakirlerin halinden anladığımı düşünüyorum. Ben biraz da zenginlerin halinden anlamak istiyorum. Onun için ne yapmak lazım?" sözleriyle Hatipoğlu'na soru yöneltti.

HATİPOĞLU'NDAN YANIT

Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programlarında izleyicilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise soruya tebessümle karşılık verdi. Hatipoğlu, "Allah sana daha çok versin inşallah. O kadar çok versin ki doyamayasın. Orucun hikmetlerinden biridir fakirlerin halini düşünmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünür:

Agapenın cakma hocası

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

Gittiği ülkede teravih namazını kıldırdı
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

Gittiği ülkede teravih namazını kıldırdı
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi

Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi
Trump'ın danışmanlarından bölgeyi ateş hattına çevirecek İran stratejisi

Bölgeyi ateş hattına çevirecek strateji: İlk saldırıyı onlar yapsın