Niğde'de okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler 25 Kasım Pazartesi okullar tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyor. 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Peki, Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Detaylar haberimizde...

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şiddetli kar yağışı nedeniyle Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde okullar tatil edildi.

4 İLİMİZDE OKULLAR TATİL

Nevşehir, Kayseri ve Niğde'de gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

53 KENTE SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Meteoroloji, bugün 19 il için turuncu, 34 il için sarı kodlu alarm verdi. Uyarıda bulunulan illerimiz şu şekilde: Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, K.Maraş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce