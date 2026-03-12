Haberler

New York Fashion Week'te Türk Tasarımcıdan Amtrak İçin Ödüllü Tasarım

Amerika'nın önemli yolcu tren şirketlerinden biri olan Amtrak ile New York School of Design iş birliğinde düzenlenen "'Trak Suits" tasarım yarışmasında, genç tasarımcılar ready-to-wear ve couture kategorilerinde özgün çalışmalar sundu. Yarışma, Amtrak'ın NextGen Acela deneyiminden ilham alan tracksuit tasarımlarına odaklandı. Tasarımlar, Amtrak Vice President of Digital and Brand Management Jessica Davidson önderliğindeki jüri tarafından değerlendirildi.

Türk tasarımcı Sedef Biricik, yarışmada finale kalan 7 öğrenci arasından seçilerek "Trak Suit" tasarımıyla couture kategorisinde birincilik elde etti. Tasarım, 2 Eylül'de New York Fashion Week sırasında gerçekleştirilen defilede moda profesyonelleri ve sektör temsilcilerine tanıtıldı.

Biricik'in tasarımında öne çıkan unsurlardan biri, reflector şeritlerin yenilikçi biçimde kullanılması oldu. Tren raylarının çizgisel yapısından ilham alan bu detay, aynı zamanda güvenlik fikriyle ilişkilendirilerek tasarlandı. Karanlıkta ışığı yansıtan reflector şeritler, hareket halindeki yolcular için daha fazla görünürlük sağlayarak seyahat güvenliğine dikkat çeken işlevsel bir unsur olarak koleksiyona dahil edildi.

Biricik, Türkiye'de moda tasarımı ve styling alanında yürüttüğü çalışmaların ardından New York School of Design'da teknik tasarım becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Daha önce moda tasarımı, styling, müzik videosu ve marka projelerinde çalışan tasarımcı için Amtrak x NYSD yarışmasındaki sonuç, tasarımın konseptten dikime kadar bireysel olarak tamamlandığı bir üretim sürecinin son aşaması oldu.

Amtrak'ın yarışmaya ilişkin yayımladığı bilgilere göre değerlendirme; yenilik, giyilebilirlik, malzeme seçimi ve marka uyumu gibi başlıklar üzerinden yapıldı. Biricik'in tasarımı couture kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Tasarımın, Amtrak'ın yeni NextGen Acela trenleriyle sunmayı hedeflediği premium seyahat deneyimiyle uyumlu bir yaklaşım sunduğu ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
