Nevra Öner kimdir sorusu, son dönemlerde sosyal medyada da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul doğumlu olan Nevra Öner, genç yaşta başladığı medya kariyerine önemli haber kanallarında spiker ve sunucu olarak devam etti. Başarılı sunuculuğunun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Peki, Nevra Öner kimdir? Nevra Öner kaç yaşında, nereli?

NEVRA ÖNER KİMDİR?

Nevra Öner, 23 Ekim 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Makedonya Üsküp kökenli bir ailenin en büyük çocuğu olan Öner, medya kariyerine genç yaşta adım atmıştır. Eğitim hayatını medya ve iletişim alanında tamamlayan Nevra Öner, spikerlik eğitimiyle kariyerine profesyonel bir yön vermiştir.

Anadolu İletişim Lisesi mezunu olan Öner, İstanbul Üniversitesi Radyo TV Yayıncılığı ön lisans eğitimi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya İletişim Sistemleri lisans eğitimi almıştır. Ayrıca Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde spikerlik ve sunuculuk eğitimi de almıştır.

Nevra Öner'in kariyeri BJK TV ile başlamış, burada ana haber bülteni sunuculuğu yapmıştır. Ardından TV EM, KanalTürk, TGRT Haber gibi önemli televizyon kanallarında görev almış, sunuculuğu ve programcılığı ile beğeni kazanmıştır. Haber Global'de "Türkiye'de Sabah" ve "Yeni Gün" programlarını sunmuştur.

Günümüzde Nevra Öner, Halk TV ekranlarında "Nevra Öner ile Gündem Özel" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. Etkileyici diksiyonu, tarafsız haber anlayışı ve izleyiciyi bilgilendiren yayın diliyle dikkat çeken Öner, televizyon haberciliğinde önemli bir yere sahiptir.